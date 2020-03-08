Hadise, koronavirüs korkusu nedeniyle aile ziyaretini erteledi Ünlü şarkıcı Hadise tüm dünyada binlerce can alan koronavirüs korkusu yüzünden Belçika'da yaşayan ailesini ziyaret etme planlarını da erteledi.

Son dönemde Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen başarılı şarkıcı Hadise,yurt dışında yaşayan ailesini ziyaret etmek istedi. Ancak günümüzün kabusu olan koronavirüs, ünlü şarkıcının planına engel oldu.

AVRUPA DA ALARMDA

Çin'de ortaya çıkan ve 64 ülkede tespit edilen koronavirüs hızla yayılıp can almaya devam ederken tüm ülkelerde seyahatlere sınırlama ve engel geldi. Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı Avrupa da alarma geçmiş durumda.

ZİYARET PLANLARINI ERTELEDİ

Virüsün henüz görülmediği Türkiye'den Avrupa'ya kontrollü seyahatin olduğu şu günlerde ünlü şarkıcı Hadise, hastalık korkusu yüzünden Belçika'da yaşayan ailesini ziyaret etme planlarını da erteledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen ve diyetisyeninin tavsiyesiyle özel bir kür uygulamaya başlayan Hadise, spora da ağırlık verdi.