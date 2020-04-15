Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin
Bora Füzesi, Instagram, Hadise, Anne, Magazin

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi

Hadise ile aşk yaşamaya başlayan ve birlikte karantinaya giren oyuncu Kaan Yıldırım, anne ve babasını aynı anda Instagram hesabından sildi.

15.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:05
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi

Şimdilerde Hekimoğlu dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Kaan Yıldırım, ailesiyle ilgili yaptığı hamleyle kafaları karıştırdı.

ANNE VE BABASINI SİLDİ

Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkmama kararı alan ünlü çift, aynı evde karantinaya girdi. Bu süreci sevgilisiyle geçiren Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu. Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi

AŞKLARINI GİZLİ YAŞAMAYI TERCİH EDİYORLAR

Aşklarını bir türlü açıklamayan Kaan yıldırım ve Hadise, yaptığı paylaşımlarla ilişkilerini gözler önüne sermeye devam ediyor. Son olarak Survivor birleşme partisine görüntülü konuşma sistemiyle bağlanan Hadise'nin arkasında yer alan duvar deseninin Kaan Yıldırım'ın evindeki duvar olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Yıldırım'ın köpeği ile poz veren Hadise, aşkını ele vermişti.

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Magazin
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Karantinadaki Mine'nin pozlarına beğeni yağdı! Herkesten tam not aldı Magazin
Karantinadaki Mine'nin pozlarına beğeni yağdı! Herkesten tam not aldı
Koronavirüs krizi Serdar'ı da vurdu! Evinin borcunu ödeyemedi Magazin
Koronavirüs krizi Serdar'ı da vurdu! Evinin borcunu ödeyemedi
EDHO'da nefes kesen an! Hızır'ın en yakın adamı feci şekilde öldürüldü Magazin
EDHO'da nefes kesen an! Hızır'ın en yakın adamı feci şekilde öldürüldü
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı Magazin
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
Akit TV'nin eski sunucusu ve annesi koronadan hayatını kaybetti Magazin
Akit TV'nin eski sunucusu ve annesi koronadan hayatını kaybetti
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Adada mahsur kalan Survivor Meryem, karantina pozuyla mest etti
Adada mahsur kalan Survivor Meryem, karantina pozuyla mest etti
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
İnsanlar maske bulamazken, mankenlerin başlattığı akıma tepki yağdı
İnsanlar maske bulamazken, mankenlerin başlattığı akıma tepki yağdı
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması...
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Demet Akalın Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz Futbolcu
Şu an buradasınız: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 10:08:04. #1.14#
title