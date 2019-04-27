Hadise, Göğüs Dekolteli Pozlarıyla Instagram'da Şov Yaptı

Hayranlarının karşısına uzun bir süreden sonra yeni şarkısıyla çıkan Hadise, olay olan klibinden cesur kareler paylaştı. Güzel şarkıcının paylaşımına takipçileri adeta beğeni yağdırdı.

DERİN DEKOLTELİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

'Aşk Dediğin' isimli yeni şarkısını önceki gün tüm müzik platformlarında yayınlayan ünlü şarkıcı Hadise, klibini yayınlamadan önce çekim esnasından pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Geleneği bozmayarak klibinde yabancı bir model oynatan Hadise, derin dekolteli pozlarından ziyade Sırp modelle verdiği samimi görüntüler de dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Sait Halim Paşa Yalısı'nda çektiği klip için 100 bin lira verdiği öğrenilen Hadise'nin klibinin toplam maliyeti 300 bin lira olduğu ortaya çıktı. Sırbistanlı manken-oyuncu Petar Rasic ile yalıda kamera karşısına geçen Hadise, bu pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

KLİBİN ÇEKİMLERİ İKİ GÜNDE TAMAMLANDI

Öte yandan klibin yönetmenliğini Şenol Korkmaz üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Michel Dierickx yaptı. 4 yabancı modelin rol aldığı klibin çekimleri ise 2 günde tamamlandı.