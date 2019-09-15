Hadise'den "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın'a 10 milyon göndermesi

Hadise'den "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın'a 10 milyon göndermesi

Hadise, "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın'a Instagram'da 10 milyonu bulan takipçi sayısını duyurarak gönderme yaptı.

15.09.2019 10:57
Hadise'den

Geçtiğimiz günlerde Hadise, Harbiye konseri sırasında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış ve "Mekanın sahibi geri geldi" notunu paylaşmıştı. Bunun üzerine Demet Akalın'ın espri yaparak "Her yerin sahibi olsa ne olur Koca yok yalnız uyuyor' dediği Hadise, Akalın'a yine konserinden yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"SENİN 10 MİLYON TAKİPÇİN YOK Kİ"

Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştığını Müge Anlı'nın "Senin kocanın evi yok ki" sözlerine gönderme yaparak duyurdu. Hadise "Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin Y-O-K! Ama benim var. 10 milyona sesleniyorum burada çok eğleneceğiz" sözleriyle gönderme yaptı.

Hadise'den
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YORUMLAR (14)

  • BİR ZAMANLAR ANADOLU:
    Müzik kültürü olmayan milyonlarca aptalın hayranı olduğu iki tane tıngır mıngır!
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  • BLACK SWORD:
    İki tane ciğeri beş para etmez, ve bu kokuşmuş ciğerlerin peşinde koşan kedi gibi milyonlar!
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  • ...:
    10 milyon takipçisi varmış, yaw seni takip edenden ne hayır gelir, o 10 milyonu toplasan Bi adam etmez (bazen düşünmeden edemiyorum onca şehit olan asker bunlar yüzünden mi şehit oluyor)
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  • TRABZONSPOR:
    Memlekete faydalı olmakta yarışın da sizleri örnek alan insanlara faydalı bir şeyler aşılamış olursunuz. Pavyon karıları gibi sürtüşmeyin gerçi onlar bile sizden daha faydalıdır bu memlekete.
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  • KARTAL:
    HEY DEMET AKALIN KAÇ SEVGİLİN OLDU BİLMİYORUM AMA 3 TANE KOCAN OLDU SEN YALNIZ UYUMADIN . . . . . . HAYATINDA NE DEĞİŞTİ. . . . . . . . . . .
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