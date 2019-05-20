Hadise'den Aşk Hayatına Esprili Gönderme

Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan Hadise'nin, geçtiğimiz günlerde adı sunucu Erhan Çelik'le anılmaya başlanmıştı. Güzel şarkıcı"Hayatıma girecek kişi tüm sevenlerimin de karşısına gururla çıkaracağım kişi olacaktır" hakkında çıkan aşk iddialarını sert bir şekilde yalanlamıştı.

AŞK HAYATINA ESPRİLİ BİR GÖNDERME YAPTI

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Hadise, takipçilerini tebessüm ettirdi. Hadise, eski bir fotoğrafını "Hoşlandığım kişi 'Yemek yapan kadınlar bir adım öndedir' dediğinde ben" mesajıyla aşk hayatına espirili bir gönderme yaptı.

İşte o paylaşım;