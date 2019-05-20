Hadise'den Aşk Hayatına Esprili Gönderme
Son dönemde adı aşk dedikodularına karışan Hadise, Instagram hesabından tebessüm ettiren bir paylaşımla öne çıktı.
Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan Hadise'nin, geçtiğimiz günlerde adı sunucu Erhan Çelik'le anılmaya başlanmıştı. Güzel şarkıcı"Hayatıma girecek kişi tüm sevenlerimin de karşısına gururla çıkaracağım kişi olacaktır" hakkında çıkan aşk iddialarını sert bir şekilde yalanlamıştı.
AŞK HAYATINA ESPRİLİ BİR GÖNDERME YAPTI
Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Hadise, takipçilerini tebessüm ettirdi. Hadise, eski bir fotoğrafını "Hoşlandığım kişi 'Yemek yapan kadınlar bir adım öndedir' dediğinde ben" mesajıyla aşk hayatına espirili bir gönderme yaptı.
İşte o paylaşım;
YORUMLAR (35)
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EFE SALAK OLDUĞUNU KENDİN SÖYLÜYORSUN ODA GÜZEL . YAZDIĞIN KONUNU BURADAKİYLE BİR ALAKASI YOK. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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NE KADAR ÇİRKİN VE KALAS GİBİ VE HİÇBİR İNCELİĞİ YOK, BU KADIN NİYE HER HABERDE MAYDANOZ ONU ANLAMAK ZOR.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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ne imamoğluymuş ya bu kadar abarttınız alt tarafı beylikdüzü belediye başkanıydı sanki bu zamana kadar neye hizmet etti kime hizmet etti beylikdüzünde neler yaptığını gördük. . . . , garip ya valla, birde dün kü ahmet hakan la yaptığı tartışmada milletin gözünde alay eder gibi mağdur oynuyo yok süre bitmiş de yok bana 12 ye kadar dedilerde mağdur edebiyatı üzerinden prim yapacak aklı sıra bizlerde salağız bunu yedik.Cevap Yaz 9 11 Yayından Kaldır
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evde kaldın güzelim ya bırak egoyu seni seveni sev sevmeyenleri beklemeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tabe tabe :))) ne icin ellini sallasa ellisi hazir acaba :)) onuda aciklasaydik :D . . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır