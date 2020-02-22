Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi
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Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi

Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle fotoğrafını paylaşarak oyuncuyla aşk yaşadığı ilan eden Hadise, flaş bir hamle yaparak köpekle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından 5 gün sonra sildi.

22.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:16
Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi

Ünlü şarkıcı , geçtiğimiz haftalarda yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle fotoğraf paylaşarak yaşadığı aşkı ilan etti. Günlerdir özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin ilişkisinden sürpriz bir gelişme yaşandı.

HADİSE AŞKINI İLAN ETTİ

hesabından bir köpekle paylaşım yapan Hadise'nin fotoğrafındaki köpek detayı yeni aşkını ele verdi. Hadise'nin pijamalı şekilde poz verdiği fotoğraftaki köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı. İlişkisi hakkında bir açıklama yapmayan Hadise, geçtiğimiz günler de Yıldırım'ın köpeğiyle yeni bir fotoğrafını paylaşarak aşkının devam ettiğini göstermişti.

FOTOĞRAFINI SİLDİ

Ancak Hadise'den ilginç bir hamle geldi. Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden sildi. Bu durum akıllara çiftin arasına kara kedi mi girdi düşüncesini getirirken, başka iddialara göre de Kaan Yıldırım'ın Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentilerine neden oldu.

İşte Hadise'nin sildiği fotoğraf


Haber Videosu

: Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi
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