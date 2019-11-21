Hadise, aşk hayatıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı

21.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:46

Son zamanlarda hem kostümleri hem de fit vücuduyla dikkat çeken ve gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz günlerde aşk sorularına "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz" diyerek tepki göstermişti.

"SEVGİLİMLE DERTLEŞİRKEN BEN!"

Bu açıklamanın ardından Hadise'nin sevgilisi var mı merak edilirken, şarkıcıdan esprili bir paylaşım geldi. 34 yaşındaki şarkıcı 'O Ses Türkiye' setinde çekilmiş bir karesine; 'Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!' notunu düştü.

Yoruma kapalı bu paylaşım, kısa süre içerisinde 90 bine yakın beğeni aldı.

NEFES KESEN PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bir mekanda sahne alan Hadise, yine iddialı bir kostümle sahneye çıkmıştı. Sahneden çekilmiş fotoğraflarını, "Prensesler gibiydim ben" notuyla paylaşan ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni almıştı.