Hadise, 200 Kişi Arasından Yakışıklı Model Petar Rasic'i Seçti

'Aşk Dediğin' isimli şarkısına klip çeken şarkıcı Hadise, 300 bin TL'ye mal olan klibinde kendisine partner olarak Sırp oyuncu Petar Rasic'i seçti. Rasic, 200 model arasından seçildi.

RTÜK CEZA VERMİŞTİ

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) klibi, erotik filmin bir tık altı olarak değerlendirmiş, yayınlayan kanallara ceza vermişti. Hadise sert tepki göstermiş, "Bu duruma boyun eğmeyeceğim. Bir kadın olarak savaşmaya, sanatımı özgürce yapmaya, yaşamaya devam edeceğim" açıklamasını yapmıştı.

300 BİN TL HARCADI

Hadise bu kez 'Aşk Dediğin' şarkısına klip çekti. Sırbistanlı manken-oyuncu Petar Rasic ile Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda kamera karşısına geçti. Şenol Korkmaz yönetti. Görüntü yönetmenliğini Michel Dierickx yaptı. 4 yabancı modelin rol aldığı klip 2 günde tamamlandı. Hadise sadece Sait Halim Paşa Yalısı için 100 bin lira verdi. Klibin toplam maliyeti 300 bin lira oldu.