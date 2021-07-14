Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski hali şoke etti!
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Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski hali şoke etti!

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski hali şoke etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşamaya başlayan iş insanı Mehmet Dinçerler'in eski görüntüsü şoke etti. İşte Dinçerler'in ağızları açık bırakan değişimi...

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in aşkı magazin basınında konuşulmaya devam ediyor.

Hadise ile aşk yaşamaya başlayan Mehmet Dinçerler, Instagram'da takipçi ve beğeni sayısını kısa sürede katladı.

HADİSE SAYESİNDE 40 BİN TAKİPÇİ KAZANDI

Hadise ile aşk yaşamaya başlamadan önce Instagram'da 70 bin civarında takipçisi bulunan Mehmet Dinçerler, adının sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Instagram'da 110 bin takipçiye ulaştı.

Hadise ile birlikte olan Dinçerler'in Instagram'da aldığı beğeniler de 2 kat arttı.

GENÇLİK FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Adının Hadise ile birlikte anılmasıyla popülerliği artan Mehmet Dinçerler'in gençlik yıllarına ait fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Dinçerler'in eski halini görenler 'evrim geçirmiş sanki' yorumunu yaptı.

İŞTE MEHMET DİNÇERLER'İN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMİ...

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski hali şoke etti!
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski hali şoke etti!
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski hali şoke etti!
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski hali şoke etti!
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski hali şoke etti!
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski hali şoke etti!

Kaynak: Snob Magazin

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