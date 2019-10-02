Çeşme'de Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri denize batırıldı

02.10.2019 20:45

Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Derneği Çeşme şubesi tarafından düzenlenen, Çeşme Belediyesi ve STK'lar tarafından desteklenen etkinlikle, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla Çeşme'de dualarla denize batırıldı.

HEYKELLER DENİZDE

Maliyeti, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi'nce karşılanan Pir Sultan Abdal heykeli ile maliyeti Çeşme Belediyesi tarafından karşılanan Hacı Bektaş Veli heykelleri, Ege Denizi'nde "Hoşgörü Merası" oluşturmak ve Çeşme'de dalış turizmine katkıda bulunmak üzere, Makri Adası yanında denize batırıldı. Heykellerin alt bölümünde açıklık bırakılarak, balıkların yuva yapmasına da olanak sağlandı.

VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERDİ

Derin Doğa Dalış Merkezi'nin önerisiyle, Çeşme Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi'nin girişimleriyle gerçekleşen etkinliğe, Grand Star gezi teknesi de katkı sağlarken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Çeşme sahiline kamyonetle getirilen heykeller, vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşırken, çok sayıda vatandaş hatıra fotoğrafı çektirdi. Heykeller, sahildeki tekneye vinçle taşındı.

"HOŞGÖRÜ MERASI YARATMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Heykellerin denize batırılması öncesinde bir açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, "Çeşme denizinde bir hoşgörü merası yaratmak için tüm canlarla bir araya geldik. İki büyük pirimizin anıtlarını su altına indireceğiz. Bu etkinlikle, Çeşme'de dalış turizmine destek olmayı ve heykellerin alt bölümündeki yapay resiflere açılan deliklerle balıklara yuva olmasını, aynı zamanda doğaya can vermeyi ve Alevi Bektaşi felsefesinin doğayla iç içe olmasını göstermeyi hedefledik. Mutluyuz. Bize destek veren tüm canlara, bizimle birlikte olan ve gelemeyen bütün canlara çok teşekkür ediyoruz. Hizmetleri hak katına yazılsın" diye konuştu.

"Hem Alevilik için, hem de Çeşme için çok önemli"

DUALARLA BATIRDILAR

Heykellerin suya batırılması sırasında ise Alevi dedesi Özdoğan Sağlam da kısa bir açıklama yaparak, dua okudu. Alevi dedesi Sağlam yaptığı kısa açıklamada, "Bugün ben de bu güzel olaya tanık oldum. Hem Alevilik için, hem de Çeşme için çok önemli bir olay. Burasının hoşgörü merasına dönüşmesini çok önemsiyoruz. Pirimiz; 'İlimden gidilmeyen yolu sonu karanlıktır, karanlığa ışık tutanlara ne mutlu' diye söylerken, aslında nefsini ve aklını dengeli olarak bir arada tutar ve karanlık zihinlere ışık tutabilir" diye ifade etti. Alevi dedesi Özdoğan, açıklamasının ardından, heykellerin batırılması sırasında dua okudu.

Kaynak: İHA