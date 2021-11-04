Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Makalat" adlı eseri sadeleştirilerek yayınlandı

Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan tarafından kaleme alınan Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Makalat" adlı eseri, Doç. Dr. Necdet Yılmaz editörlüğünde sadeleştirilmiş tam metin olarak hazırlandı.

Server Yayınlarından yapılan açıklamaya göre, "Makalat", Hacı Bektaş-ı Veli'nin gerçek kimliğini, fikirlerini, şahsiyetini yakından ve doğru tanımayı sağlayan bir eser olma özelliğini taşıyor.

Türk- İslam edebiyatının farklı bir türü olan "Makalat-ı Hacı Bektaş", Doç. Dr. Yılmaz tarafından bugünün okuyucusunun anlayacağı halde sadeleştirilerek ilgililerinin beğenisine sunuldu.

"Makalat'ı ön yargı ve ön kabulden sıyrılarak okumalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yılmaz, Makalat'ın huzura giden yolu gösteren bir eser olduğunu belirterek, "Makalat, yüzyıllar boyunca Anadolu'da okunmuş, Anadolu insanı onunla aydınlanmış ve onunla huzur bulmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli'yi de doğru tanımak ve anlamak için Makalat'ı ön yargı ve ön kabulden sıyrılarak okumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, eser üzerine bugüne kadar birçok çalışma yapıldığını aktararak, "Hacı Bektaş-ı Veli hakkında toplumun farklı kesimlerinde zamanla oluşmuş olan tüm ön yargılar, şartlanmalar ve farklı düşünceler bir yana bırakılmalıdır. Bunun yerine Hacı Bektaş-ı Veli'nin ilmi, irfanı, düşünce sistemi, yaşam tarzı, temsil ettiği değerler öne çıkartılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Coşan, kendi zamanına kadar üzerinde yeterince araştırma ve tetkik yapılmadığını düşündüğü bu eseri, daha önce basılmış kaynaklardan değil orijinal nüshası üzerinden hareketle hazırlamıştı.

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