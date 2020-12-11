Hacettepe Üniversitesi'ne Altındağ'dan destek
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Hacettepe Üniversitesi'ne Altındağ'dan destek

11.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:59
Hacettepe Üniversitesi'ne Altındağ'dan destek

Altındağ Belediyesi, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor.

Altındağ Belediyesi, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kampüsünde yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştiriliyor.

Hastanelerin tadilat, onarım, peyzaj, dinlenme alanı, kaldırım, çocuk oyun alanı gibi ihtiyaçlarını karşılayan Altındağ Belediyesi, bu kapsamda bir kez daha kolları sıvadı. Binlerce Ankaralı'nın her gün tedavi için geldiği Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kampüsünde yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi ekipleri, hem sağlık çalışanlarından hem de vatandaşlardan tam not aldı. Başkan Asım Balcı, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

"Yüzleri güldürebildiysek, ne mutlu bize"

Hastanelerle daima iş birliği içinde olduklarını belirten Başkan Asım Balcı, "Pandemi öncesinde de bölgemizdeki hastaneler ve sağlık çalışanlarımızla olumlu iş birliğimiz vardı ve her zaman yanlarındaydık. Hastane bahçelerinde tadilat ve onarım çalışması gerçekleştirdik, otopark desteği verdik, kaldırımlarını yeniledik, yollarını onardık, peyzaj çalışmaları yaptık. Pandemi sürecinde de bu olumlu iş birliğimiz devam etti. Hastanelerle ve sağlık çalışanlarıyla hep irtibat halinde olduk, bu süreçte dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik. Son olarak da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kampüsünde yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştiriyoruz. Yaptığım ziyarette, herkesin çok memnun ve mutlu olduğunu gördüm. Yüzlerini güldürebildiysek, daima yanlarında olduğumuzu hissettirebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu. - ANKARA

Hacettepe Üniversitesi'ne Altındağ'dan destek
Hacettepe Üniversitesi'ne Altındağ'dan destek
Hacettepe Üniversitesi'ne Altındağ'dan destek
Hacettepe Üniversitesi'ne Altındağ'dan destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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