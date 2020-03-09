Habur'da bekleyen sürücülere çorba ikram edildi
Habur Sınır Kapısında bekleyen sürücülere çorba ikram edildi.
09.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:43
Habur Sınır Kapısında bekleyen sürücülere çorba ikram edildi.
Başverimli Belde Belediyesince hazırlanan 2 bin 500 kişilik çorba Tır Parkında sürücülere dağıtıldı.
Belediye başkanı Medeni Tatar sınır kapısının bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığını belirterek, "Burada bekleyen sürücü arkadaşlarımızın aileleri burada değil. İmkanlarımız ölçüsünde onlara destek olmaya çalışıyoruz." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Habur'da bekleyen sürücülere çorba ikram edildi