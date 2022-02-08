"Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'kasten öldürme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh... - Haberler
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"Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'kasten öldürme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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"Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'kasten öldürme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

"Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'kasten öldürme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Terör, Sulh, 3. Sayfa, Haber

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