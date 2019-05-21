Habertürk'ten Yıldırım ve İmamoğlu'na Çağrı: Gelin Karşılıklı Tartışın

Sunucu Didem Arslan Yılmaz, Habertürk TV adına CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a çağrı yaptı. Yılmaz, "Gelin tarafsız platformda karşılıklı olarak birlikte özgürce tartışalım" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından adaylar sahaya çıkarak vaatlerini paylaşmaya başladı. Bir yandan da televizyon kanallarına çıkarak vatandaşlara ulaşmaya çalışan İmamoğlu ve Yıldırım'a dikkat çeken bir çağrı geldi.

"TARAFSIZ, OBJEKTİF VE ADİL BİR PLATFORMDA TARTIŞIN"

Habertürk TV, İmamoğlu ve Yıldırım'ı Türkiye'nin Nabzı programına davet etti. Kanal adına çağrı yapan gazeteci-sunucu Didem Arslan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Katılımcı demokrasini olarak bir çağrımız var. İstanbul seçimlerini malum çok önemli. Bu seçimde yarışacak Binali Yıldırım'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerin katılımıyla ekranda projelerini tartışması demokrasimize büyük katkı sağlayacaktır. Buyurun Habertürk ekranlarında tarafsız, objektif ve adil bir platformda, Türkiye'nin Nabzı'nda, projelerinizi karşılıklı olarak yurttaşlarımıza açıklayın ve birlikte özgürce tartışalım. Her iki adaya saygıyla davetimizdir."

3 SEÇİM PROGRAMI AKILLARA GELDİ

Habertürk'ün çağrısı, 1991, 95 VE 2002 yılındaki tarihi programları akla getirdi. 1991 yılının Ekim ayında 6 partinin genel başkanı, TRT'nin Liderler Oturumu programında tartışmıştı. Dönemin Başbakanı ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Sosyalist Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü vaatlerini anlatıp tartışmıştı.

24 Aralık 1995 seçimleri öncesinde Kanal D'de yayınlanan program akıllara geldi. Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Deniz Baykal, Bülent Ecevit ve Alparslan Türkeş'in katıldığı seçim münazarası tarihe damga vurmuştu.

3 Kasım 2002 seçimlerinden bir hafta önce yine Kanal D'de liderlertartışmıştı. O dönemde başbakan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Seçim Arenası'nda tartışmıştı.