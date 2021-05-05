Habertürk'ten iki ayrılıkla ilgili ilk açıklama! İstifalar doğrulandı
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Habertürk'ten iki ayrılıkla ilgili ilk açıklama! İstifalar doğrulandı

Habertürk'ten iki ayrılıkla ilgili ilk açıklama! İstifalar doğrulandı
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

MHP ile gerginlik yaşayan ve iki ismin istifa ettiği Habertürk'ten ilk açıklama yapıldı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Hakan Kürşad Oğuz ve Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in istifa ettiği doğrulanırken Aydemir'in yerine Show TV Ankara Temsilcisi Sibel Demirci Erdem getirildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepki gösterdiği Habertürk TV'de Bülent Aydemir ve Kürşad Oğuz'un görevi bırakmasının ardından ilk açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in istifa ettiği ve yerine Show TV Ankara Temsilcisi Sibel Demirci'nin atandığı ifade edildi. Açıklamada Kürşad Oğuz'un istifası da doğrulanırken "Kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.

ANKARA TEMSİLCİLİKLERİ BİRLEŞTİ

Ayrıca Habertürk TV ve Show TV Ankara temsilcilikleri de birleştirilirken, oluşturulan yeni yapıda Fevzi Çakır da Ankara Temsilcisi Yardımcısı olarak görev yapacak.

Habertürk'ten yapılan açıklama şöyle:

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in istifasıyla boşalan Ankara Temsilciliği görevine, mevcut görevi uhdesinde kalmak kaydıyla, Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem atanmıştır. Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliklerinin birleşmesiyle oluşan yeni yapıda Fevzi Çakır'da Ankara Temsilci Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Kürşad Oğuz bugün itibariyle istifa suretiyle Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar olan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonra da başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Habertürk'ten iki ayrılıkla ilgili ilk açıklama! İstifalar doğrulandı

MHP-HABERTÜRK GERGİNLİĞİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP'nin hazırladığı anayasa taslağını, Habertürk canlı yayınında konuklarıyla değerlendiren gazeteci Ebru Baki'yi hedef almıştı.

Yönter, "Habertürk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver'in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki ve programa konuk olan kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Yönter'e tepki göstermişti.

Yönter'in hedef gösteren açıklamasına destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Habertürk TV izlemiyorum" kampanyasına katılmıştı.

Habertürk'ten iki ayrılıkla ilgili ilk açıklama! İstifalar doğrulandı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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