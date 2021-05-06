Habertürk eski Genel Yayın yönetmeni kim? Bülent Aydemir kimdir, kaç yaşında? Bülent Aydemir biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Bülent Aydemir izleyicilerin merak konusu oldu. Habertürk eski genel yayın yönetmeni kim? Habertürk eski genel yayın yönetmeni Bülent Aydemir kimdir, kaç yaşında? Bülent Aydemir nereli, mesleği nedir? Bülent Aydemir hayatı ve biyografisi nedir?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Bülent Aydemir izleyicilerin merak konusu oldu. Habertürk genel yayın yönetmeni kim? Habertürk genel yayın yönetmeni Bülent Aydemir kimdir, kaç yaşında? Bülent Aydemir nereli, mesleği nedir? Bülent Aydemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HABERTÜRK ESKİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ BÜLENT AYDEMİR KİMDİR?

20 Mayıs 1976 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Bülent Aydemir, lisansını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde tamamladı.

Aydemir, mesleğe ilk olarak 1996 yılında İhlas Haber Ajansı Ankara haber merkezi ile giriş yaptı. Bülent Aydemir, burada muhabirlik, editörlük, yurt haberler müdürlüğü görevi yürüttü. Sabah gazetesinde Başbakanlık muhabirliği yaptı.

Bülent Aydemir, Habertürk gazetesinde Başbakanlık muhabirliği görevini sürdürdü. 1.5 yıl Habertürk gazetesi Ankara Haber Müdürü olarak çalıştıktan sonra Habertürk gazetesinin Ankara Temsilciliğine atandı.

BÜLENT AYDEMİR İSTİFASI

Habertürk'te Bülent Aydemir ve Kürşad Oğuz'un görevi bırakmasının ardından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in istifa ettiği ve yerine Show TV Ankara Temsilcisi Sibel Demirci'nin atandığı ifade edildi.