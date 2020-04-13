Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Habertürk ekranlarında Süleyman Soylu'nun istifa kararı konuşulduğu programa yayına evden bağlanan konuklardan birinin yellenmesi damga vurdu.

Habertürk ekranlarında gazeteci Veyiş Ateş'in sunumuyla ekrana gelen programda Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasında yerini alacak ilginç bir olay yaşandı.

Adil Gür, Gürkan Hacır, Mete Yarar ve Nedim Şener'in konuk olduğu programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası konuşuluyordu. Bu esnada koronavirüs salgını nedeniyle programa evlerinden katılan konuklardan birinin yellendiği duyuldu.

VEYİS ATEŞ KABUL ETTİ

Yayın akışını bozmadan programa devam eden Veyis Ateş de yaptığı açıklamada yellenmeyi kabul ederek, "Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir" diyerek konuya açıklık getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasındaki yerini alan canlı yayın kazası, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.