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Zafere Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zafere Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi?

Zafere Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zafere Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zafere Kaçış filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Zafere Kaçış konusu, özeti ve Zafere Kaçış oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Zafere Kaçış filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Zafere Kaçış filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zafere Kaçış filmini izleyecek olanların merak ettiği Zafere Kaçış konusu nedir, Zafere Kaçış oyuncuları kimler ve Zafere Kaçış özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Top gol çizgisinden ağlara doğru yuvarlanır ve 500 bin taraftar tezahürata başlar. Bu size maçın aslında olağan bir futbol maçı olmadığını gösterir. Bu bir savaştır! Savaş alanı Paris'te işgal edilen bir stadyumdur.

Fransa'da bulunan bir savaş esirleri kampının komutanı olan Karl von Steiner, eski profesyonel futbolcu John Colby'e tutsaklara karşı Alman askerlerinin kuracağı bir takımla maç yapmayı teklif eder. Alman tarafı, maçı propaganda amaçlı kullanmak istemektedir. Esirler antrenmana koyulurken Amerikalı Robert Hatch, bu maçı aslında kamptan kaçabilmek için bir fırsat olduğunu düşünür. Maçta devre arası gerçekleştiğinde bütün takımı sahadan kaçacak, böylece özgür olacak ve Paris'teki direniş grubuna katılabileceklerdir.

Zafere Kaçış, yönetmenliğini John Huston'ın yaptığı, oyuncu kadrosunda Sylvester Stallone, Michael Caine ve Max von Sydow 'un yanı sıra Pelé, Bobby Moore ve Osvaldo Ardiles gibi Dünya Kupası kazanan futbolcular da yer almıştır.

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Senarist

Jeff Maguire

Djordje Milicevic

Yabo Yablonsky

Oyuncular

Sylvester Stallone

Michael Caine

Max von Sydow

Pelé

Osvaldo Ardiles

Bobby Moore

Yönetmen

John Huston

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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