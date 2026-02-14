Haberler

Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaciğer nakli ameliyatı başarıyla gerçekleşen ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yeniden yoğun bakıma alındığı yönündeki iddiaları hastane odasından yayınladığı video ile yalanladı. Özkan, "Aslanlar gibiyiz, itibar etmeyiniz" dedi.

  • Ufuk Özkan, sağlık durumunun kötüleştiği ve yeniden yoğun bakıma alındığı iddialarını yalanladı.
  • Ufuk Özkan, genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
  • Ufuk Özkan, hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Karaciğer nakli operasyonu geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun kötüye gittiği ve yeniden yoğun bakıma alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Tedavi gördüğü hastane odasından bir video paylaşan Özkan, genel durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarına seslendi.

"KİM ÇIKARIYOR BU HABERLERİ"

Ünlü oyuncu, hakkında çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Birtakım şeyler okudum, gördüm İnstagram'da. Kim çıkarıyor bu haberleri? Yok yoğun bakıma alındı, yok bilmem ne.

"ASLANLAR GİBİYİZ"

Alakası yok, canlı canlı buradayım çok şükür. Aslanlar gibiyiz. Her geçen gün üzerine koyarak devam ediyoruz. İtibar etmeyiniz efendim."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Ufuk Özkan Kardeşim geçmiş olsun. Allah tez zamanda şifa versin. Yine birimlerinin bir yerlerinde kaşıntıları tutmuş. Sen bunları boşver. Sen iyileşmene bak.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Malatya'da birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında silahla tehdit etti

Sokak ortasında yakaladığı kadına dehşeti yaşattı
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı