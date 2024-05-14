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YKS KAÇ GÜN KALDI? Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, saat kaçta? #9997

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YKS KAÇ GÜN KALDI? Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, saat kaçta? Üniversiteye giriş sınavı olan YKS'nin tarihi ve saati merak ediliyor. Sınavın ne zaman yapılacağına dair bilgileri buradan öğrenebilirsiniz. YKS'ye kaç gün kaldığını ve sınavın saat kaçta başlayacağını takviminizde işaretleyin.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), ÖSYM tarafından üç oturumda gerçekleştiriliyor: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Sınav giriş belgelerinin açıklanması sınav öncesi önemli bir adımdır ve adaylar için büyük bir heyecan kaynağıdır. YKS KAÇ GÜN KALDI? Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), başvuruları şubat ayında alınan adaylar için 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

YKS KAÇ GÜN KALDI? Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, saat kaçta? #9997

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 9 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Saat 10:15'te başlayacak olan AYT, adaylara 180 dakika süre tanıyacak.

Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün, 9 Haziran'da saat 15:45'te gerçekleştirilecek. Bu test için adaylara 120 dakika süre verilecek.

YKS KAÇ GÜN KALDI? Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, saat kaçta? #9997

SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Adaylar, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinden itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden Sınava Giriş Belgelerini edinebileceklerdir. Bu belgeler, sınavın tarihini, saatini ve sınavın yapılacağı yer bilgisini içerir ve adayların sınav günü için hazırlıklarını yapmalarına olanak tanır.

YKS KAÇ GÜN KALDI? Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, saat kaçta? #9997

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite sınavının sonuçları, 17 Temmuz tarihinde adayların erişimine sunulacak. Bu tarihte adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi web sitesi veya diğer ilgili platformlar üzerinden erişebileceklerdir.

YKS KAÇ GÜN KALDI? Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, saat kaçta? #9997

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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