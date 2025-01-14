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Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir?

Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir?
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Ünlü yazar Yılmaz Özdil'in hastaneye kaldırıldığına dair haberler gündeme bomba gibi düştü. Özdil'in hayranları ve sevenleri, ünlü yazarın sağlık durumu hakkında bilgi almak için bekliyor. Peki, Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir? İşte detaylar!

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirmesi nedeniyle İstanbul'daki özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yılmaz Özdil'in sağlık durumu hakkındaki detaylar merak ediliyor. Özdil'in sağlık durumundaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir? Detaylar haberimizde...

YILMAZ ÖZDİL HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Yılmaz Özdil'in bugün bir anjiyo geçirerek kalp damarlarından birinin açıldığı öğrenildi. Özdil, yarın ise anjiyoya girecek. Yarınki operasyonda iki damarın daha açılacağı bildirildi.

Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
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Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
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