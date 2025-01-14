Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirmesi nedeniyle İstanbul'daki özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yılmaz Özdil'in sağlık durumu hakkındaki detaylar merak ediliyor. Özdil'in sağlık durumundaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir? Detaylar haberimizde...

YILMAZ ÖZDİL HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Yılmaz Özdil'in bugün bir anjiyo geçirerek kalp damarlarından birinin açıldığı öğrenildi. Özdil, yarın ise anjiyoya girecek. Yarınki operasyonda iki damarın daha açılacağı bildirildi.