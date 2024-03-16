Yıldıray Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Dörtyol Belediye Başkan adayı Yıldıray Yıldız kaç yaşında, nereli?
Yıldıray Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Yıldıray Yıldız kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Dörtyol Belediye Başkan adayı olan Yıldıray Yıldız hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Yıldıray Yıldız'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Yıldıray Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Dörtyol Belediye Başkan adayı Yıldıray Yıldız kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
YILDIRAY YILDIZ KİMDİR?
Yıldıray Yıldız, Yeniden Refah Partisi Hatay - Dörtyol Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Dörtyol Belediye Başkan adayı Yıldıray Yıldız mimardır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.