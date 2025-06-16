Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Peki, Yeteneksizsiniz jürisi İlker Ayrık kimdir? İlker Ayrık kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

YETENEKSİZSİNİZ JÜRİSİ KİM?

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve birbirinden iddialı bu jüri üyeleri yaz ekranlarının en büyük şovunda buluşacak.

YETENEKSİZSİNİZ JÜRİSİ İLKER AYRIK KİMDİR?

Eşi: Sanem Ayrık (e. 2009)

Çocukları: Ömer Ayrık

Oyuncu-Sunucu. 1979 Balıkesir doğumlu. Sinema, tiyatro ve televizyonda birbirinden başarılı işlere imza attı. Çakallarla Dans'taki Servet, Yapışık Kardeşler'deki Selim, Geniş Aile'deki Mürsel, Seksenler'de Çağatay, Aslı ile Kerem'de Cem ve daha birçok unutulmaz karaktere hayat verdi. Aynı zamanda mezunu olduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk hocalığı yapmakta.

Televizyon programlarında ise kendine has üslubu ve eğlenceli tarzıyla Ben Bilmem Eşim Bilir, Çarkıfelek, Bir Sıfır, Var Mısınız Yok Musunuz gibi birbirinden başarılı işlerde 500 bölümden fazla sunuculuk yaptı.