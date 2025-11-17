Yemekteyiz Zehra kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zehra Hanım kaç yaşında, nereli?

17-21 Kasım haftasında Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yer alacak yarışmacılardan biri olan Zehra Hanım'ın yaşamı ve kişisel bilgileri izleyicilerin ilgisini çekiyor. "Zehra Hanım kimdir, kaç yaşında ve hangi şehirden?" şeklindeki sorular gündemde öne çıkıyor.

YEMEKTEYİZ ZEHRA KİMDİR?

Zehra Hanım hakkında yarışma tarafından henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmamıştır. Yeni açıklamalar geldikçe içerik güncellenecektir.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk kez 2008 yılının Ekim ayında Show TV'de yayımlanmaya başlayan ve Come Dine with Me formatından uyarlanan bir yemek yarışması programıdır. Yapım, 2012 yılının Ekim ayında FoSeda TV'ye geçiş yapmış, 2017'den bu yana ise TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaktadır.