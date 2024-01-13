Üye Girişi
Haberler

Yemek Sepeti çöktü mü? Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var?

Güncelleme:
Abone Ol

Ülkemizde önde gelen dijital pazarlama platformlarından olan Yemek Sepeti hakkında Yemeksepeti çöktü mü, Yemek Sepeti sorun mu var? Neden açılmıyor? Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? sorularının yanıtları aranıyor.

Yemek Sepeti çöktü mü? Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ekonomik olarak günden güne büyüyen yemeksepeti sık kullanılan bir platform haline geldi. Pazarlama konusunda hayli gelişen şirket Bana Bi uygulaması ile değişik ürünleri de kapınıza kadar getiriyor. Peki, Yemek Sepeti çöktü mü? Yemeksepeti ne zaman düzelecek?

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yemek Sepeti uygulamasında şuan için sorun yaşanmıyor.

YEMEKSEPETİ NEDİR?

Yemeksepeti, çevrimiçi yemek siparişi sitesidir. 2001 yılında kurulan site, 20 milyondan fazla üye sayısına sahiptir ve günde ortalama 600 bin sipariş almaktadır. Yemeksepeti, 2020 yılında 32 bin 437 yeni restoranın dijitalleşerek online paket servis sistemine başlamasını sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gündem Teknoloji Yaşam Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

Güldür Güldür ne zaman yayınlanacak, bu hafta yok mu? Güldür Güldür hangi kanalda? Yemek Sepeti çöktü mü? Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var? Ağırlaştırılmış müebbet ne demek? Müebbet hapis kaç yıl? Ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl yatar? Son hafta ders işlenir mi 2024? Okulun son haftası ders var mı, öğretmenler ders işler mi? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu nedir? Örnek kelimeler! Büyük ve küçük ünlü uyumu ile ilgili örnekler ve konu anlatımı BEŞİKTAŞ - FATIH KARAGÜMRÜK CANLI: Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı yayın linki! Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu söylemek, duymak ne demektir? Rüyada hediye almak ne demek? Rüyada birinden hediye almak ne demek? Beşiktaş yeni teknik direktörü Santos kim, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı nereden izlenir? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 7. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bugün Survivor var mı? 13 Ocak 2024 TV8 Survivor yayınlanacak mı? Başakşehir - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Başakşehir - Alanyaspor maçı bitti mi, kaç gol oldu? Cem Davran kimdir? Cem Davran kaç yaşında, nereli, evli mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title