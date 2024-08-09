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Yemek Sepeti çöktü mü? 9 Ağustos Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var?Mı?

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Ülkemizde önde gelen dijital pazarlama platformlarından olan Yemek Sepeti hakkında Yemeksepeti çöktü mü, Yemek Sepeti sorun mu var? Neden açılmıyor? Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? sorularının yanıtları aranıyor.

Yemek Sepeti çöktü mü? Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ekonomik olarak günden güne büyüyen yemeksepeti sık kullanılan bir platform haline geldi. Pazarlama konusunda hayli gelişen şirket Bana Bi uygulaması ile değişik ürünleri de kapınıza kadar getiriyor. Peki, Yemek Sepeti çöktü mü? Yemeksepeti ne zaman düzelecek?

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yemek Sepeti uygulamasında şuan için sorun yaşanmıyor.

YEMEKSEPETİ NEDİR?

Yemeksepeti, çevrimiçi yemek siparişi sitesidir. 2001 yılında kurulan site, 20 milyondan fazla üye sayısına sahiptir ve günde ortalama 600 bin sipariş almaktadır. Yemeksepeti, 2020 yılında 32 bin 437 yeni restoranın dijitalleşerek online paket servis sistemine başlamasını sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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