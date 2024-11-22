Yalı Çapkını final mi yapıyor, Yalı Çapkını bitiyor mu?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'nun hayat verdiği Seyran karakteri ve Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin yaşadığı ayrılık süreci reytingleri iyice düşürdü. Zaman zaman cesur sahneleriyle gündeme gelen dizi, beklenen reyting artışı gerçekleşmezse final yapacak.

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Afra Saraçoğlu'nun hayat verdiği Seyran karakteri ve Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin yaşadığı ayrılık süreci reytingleri düşürdü. Bu duruma kayıtsız kalamayan Gülseren Budayıcıoğlu senaryoyu ifşa etmiş ve 'Seyirci haklı. İzleyici Seyran ve Ferit'in aşkını görmek istiyor. Sezonun daha başındayız. İlerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit aşkını yeniden yansıtacağız" demişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda dahil olan isimlerin bir bir veda ettiği dizinin reytingleri artmazsa yılbaşı sonrası biteceği konuşuluyor.