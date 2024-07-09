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Wanda Nara kimdir? Wanda Nara kaç yaşında, nereli?

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Wanda Nara kimdir? Wanda Nara kaç yaşında, nereli? Wanda Nara'nın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Wanda Nara hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Wanda Nara, Arjantinli model, televizyon sunucusu, futbol menajeri ve iş kadınıdır. Futbolcu Mauro Icardi'nin eşi olarak da bilinen Wanda Nara'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Wanda Nara kimdir? Wanda Nara kaç yaşında, nereli?

WANDA NARA KİMDİR?

Nara, 10 Aralık 1986'da doğmuştur. Boulogne Sur Mer'de Andrés Nara ve Nora Colosimo'nun kızı olarak dünyaya geldi. Zaira adında bir kız kardeşi vardır.

Wanda Nara kimdir? Wanda Nara kaç yaşında, nereli?

WANDA NARA HAYATI VE KARİYERİ

Nara, 2005–2006 yaz tiyatrosu sezonunda Humor en custodia revue'de ikinci bir vedette olarak resmen sahneye çıktı. 2006–2007 yaz tiyatrosu sezonunda Nara, Jorge Corona'nın King Corona revüsünde bir vedette idi. Komedyen ve eşi tarafından taciz edildiği iddiasıyla iki ay sonra revüden ayrıldı. Nara, dedikodu dergilerinde kendisine büyük bir ün kazandıran skandaldan sonra, Showmatch 'den Patinando por un sueño ile Ağustos-Aralık 2007'de yarışmacı ve küçük kız olarak bir sözleşme imzaladı. 2009'un sonlarında El musical de tus sueños'a yarışmacı olarak katıldı ve başarıya ulaştı. Mayıs 2011'de Bailando 2011'de yarışmacı oldu. Nara, o zamanki kocası Maxi López ile İtalya'ya gitmek için ayrıldı ve yerine kız kardeşi Zaira geçti.

Nara, Eylül 2018'de, Mediaset'in gece geç saatlerde yayınlanan ve Pierluigi Pardo'nun sunuculuğunu yaptığı spor talk show Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco'da ortak sunucu, showgirl ve kanaat önderi olarak Melissa Satta'nın yerini aldı. Program 2018'de ve ayrıca 2020'de Italia 1'de ve 2019'da Canale 5'te yayınlandı. Nara ve Pardo'nun bu programdaki rolleri, COVID-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de sona erdi ve sonraki sezonda yerlerini Piero Chiambretti aldı. 2020'nin başlarında Nara, Grande Fratello VIP'nin dördüncü sezonunda Pupo ile görüş uzmanı olarak yer aldı. Eylül 2022'de Nara, Arjantinli yetenek Quién es la máscara'nın ilk sezonunda dört panelistten biri oldu. Şubat 2023'te Masterchef Arjantin'in yeni sunucusu oldu.

Wanda Nara kimdir? Wanda Nara kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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