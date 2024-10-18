Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi?

Vural Çelik neden öldü? Ünlü sanatçı Vural Çelik'in ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Vural Çelik neden öldü, ölüm nedeni merak edildi. Peki, Vural Çelik neden öldü? Hasta mıydı, hastalığı neydi soruları da bir başka araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, Vural Çelik hasta mı, neyi vardı? Detaylar haberimizde...

VURAL ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" sözleriyle duyurdu.

Vural Çelik'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Çelik'in en son hastanede olduğu öğrenildi.

Çelik, Ocak ayında Influenza'ya yakalandığını ve durumunun iyiye gittiğini açıklamıştı.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi.

Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler'dir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.