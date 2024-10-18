Üye Girişi
Haberler

Vural Çelik kimdir? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı kaç yaşında öldü ve nereli?

Vural Çelik kimdir? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı kaç yaşında öldü ve nereli?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü dizi Avrupa Yakası'nın sevilen karakteri Kubilay'ı canlandıran Vural Çelik kimdir, kaç yaşında öldü ve hangi dizilerde oynadığı merak ediliyor. Vural Çelik neden öldü ve hastalığı nedir sorularına yanıt aranıyor. Peki, Vural Çelik kimdir? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı kaç yaşında öldü ve nereli?

Bir döneme damga vuran, Avrupa Yakası dizisinde oynayan Vural Çelik'in neden öldüğü ve hastalığı merak ediliyor. Vural Çelik kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli sorularına yanıt aranıyor. Vural Çelik'in hayatı ve biyografisi araştırılırken hangi dizilerde oynadığı severleri tarafından merak edildi. Vural Çelik kimdir? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı kaç yaşında öldü ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

VURAL ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

51 yaşında hayatını kaybeden Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik'in 2 gün önce hastaneden video paylaştığı ortaya çıktı. 2014 yılında kalp krizi geçiren oyuncunun görüntülerde "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu" ifadelerini kullandığı görüldü.

Vural Çelik kimdir? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı kaç yaşında öldü ve nereli?

VURAL ÇELİK KİMDİR?

Vural Çelik, 18 Mart 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.

Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.Avrupa Yakası dizisinde Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterini canlandırdı. En son Bayrampaşa:Ben Fazla Kalmayacağım adlı sinema filminde başrol oynamıştır.

17 Ekim 2024 tarihinde evinde ölü bulundu. Haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, X hesabı üzerinden "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" yazarak duyurdu.

Filmografi

Canını Sevdiğim İstanbul- 2009-Ziyan Zebiloğlu

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) Erdem

Organize İşler (2005) Kumarhane Müdürü

Avrupa Yakası (2004-2008) Kubilay Peynircioğlu

Güneş Yanıkları (2000) Ferhat

Herşey Çok Güzel Olacak (1998) Bardaki Genç

Bir Demet Tiyatro (1997) Gazeteci Çocuk

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Avrupa Yakası Soğuk Haber Vural Çelik Televizyon Ünlüler Magazin Yaşam Dizi

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

 Dalaman'da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü, alevler iki mahalleye yaklaştı

12 saattir süren orman yangını söndürülemiyor

 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemeler için banka zorunluluğu getirildi

7 bin TL üzerindeki ödemelerde zorunlu hale getirildi
İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (18 Ekim) Ebru Polat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kaç yaşında, nereli? Ebru Polat biyografisi! SON DAKİKA: DALAMAN'DA YANGIN! Dalaman'daki yangın söndürüldü mü? Dalaman'da yangın mı çıktı? Dalaman yangınında son durum ne? 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim 2024 tatil mi? Ek mesai ücreti alınacak mı? İzmir su kesintisi sorgulama! 18 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Diyanete göre rüyada kan görmek ne anlama gelir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 18 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? 17 nerenin plakası? 17 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Vural Çelik kimdir? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı kaç yaşında öldü ve nereli? MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR? Memurların fazla mesai ücreti belli oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.