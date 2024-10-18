Bir döneme damga vuran, Avrupa Yakası dizisinde oynayan Vural Çelik'in neden öldüğü ve hastalığı merak ediliyor. Vural Çelik kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli sorularına yanıt aranıyor. Vural Çelik'in hayatı ve biyografisi araştırılırken hangi dizilerde oynadığı severleri tarafından merak edildi. Vural Çelik kimdir? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı kaç yaşında öldü ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

VURAL ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

51 yaşında hayatını kaybeden Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik'in 2 gün önce hastaneden video paylaştığı ortaya çıktı. 2014 yılında kalp krizi geçiren oyuncunun görüntülerde "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu" ifadelerini kullandığı görüldü.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

Vural Çelik, 18 Mart 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.

Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.Avrupa Yakası dizisinde Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterini canlandırdı. En son Bayrampaşa:Ben Fazla Kalmayacağım adlı sinema filminde başrol oynamıştır.

17 Ekim 2024 tarihinde evinde ölü bulundu. Haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, X hesabı üzerinden "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" yazarak duyurdu.

Filmografi

Canını Sevdiğim İstanbul- 2009-Ziyan Zebiloğlu

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) Erdem

Organize İşler (2005) Kumarhane Müdürü

Avrupa Yakası (2004-2008) Kubilay Peynircioğlu

Güneş Yanıkları (2000) Ferhat

Herşey Çok Güzel Olacak (1998) Bardaki Genç

Bir Demet Tiyatro (1997) Gazeteci Çocuk