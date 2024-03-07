Veli Arslan kimdir? AK Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Veli Arslan kimdir? AK Parti İstanbul KadıköyBelediye Başkan Adayı Veli Arslan nereli? Detaylar haberimizdedir…

VELİ ARSLAN KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğan Veli Arslan, Tokat kökenli bir ailenin üyesidir. Meslek hayatına 1989 yılında gümrük saha elemanı olarak adım atan Arslan, çeşitli şirketlerde yöneticilik pozisyonlarında bulunmuş ve bu süreçte 2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurarak iş dünyasındaki yerini sağlamlaştırmıştır.

İstanbul'da 1977 yılında dünyaya gelen Veli Arslan, Tokat kökenli bir ailenin ferdi olarak büyümüştür. Meslek hayatına gümrük saha elemanı olarak atılan Arslan, çeşitli şirketlerde yöneticilik görevlerini üstlenmiş ve bu sürecin sonunda 2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurmuştur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.