Vahap Şahin kimdir? CHP Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı Vahap Şahin Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Malatya Akçadağ Belediye Başkan adayı ise Vahap Şahin. Vahap Şahin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

VAHAP ŞAHİN KİMDİR?

Vahap Şahin, 1953 yılında Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde doğdu. İlk ve ortaokulu Akçadağ'da, liseyi ise Malatya'da tamamlayan Şahin, 1973-1979 yılları arası Malatya İl Tarım Müdürlüğünde ziraat teknisyeni olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1985 yılında mezun olan Şahin,1986-1990 yılları arası Malatya SSK Hastanesi'ndebaşhekim yardımcısı olarak çalıştı. 1990 yılında Sivas İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunan Şahin, daha sonra Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda 17 yıl yöneticilik yaptı.2012'de emekliye ayrılan Şahin, 2013 yılında kurduğu iş sağlığı ve güvenliği şirketinde faaliyet gösterdi. Şahin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.