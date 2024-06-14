Umudumuz Şaban filmi konusu nedir? Umudumuz Şaban oyuncuları kim?

Umudumuz Şaban filmi, ağaya karşı canı pahasına karşı koyan Şaban ve beraberindeki mahalle sakinlerinin karşı koyuşlarını izleyiciye sunuyor. Komedi- aksiyon türündeki yerli film 1979 yılında gösterime girdi. Mahalleli için hapis bile yatan Şaban, ağaya karşı kahraman ilan edilir. İstanbul, İstinya tarfalrında çekildiği bilinen Umudumuz Şaban filmi detayları haberimizde.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ KONUSU

Köyden kente amcasından kalan kahvehaneyi çalıştırmak üzere gelen Şaban'ın yaşadığı yerde, köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Halk ile arsa ağası arasında büyük bir çekişme yaşanmaktadır. İzlediği kovboy filmlerinin etkisinde kalan ve mahallede kovboy kıyafetiyle dolanan Şaban, cinayet suçuyla tutuklanır. İşlemediği suçu üzerine alıp cezaevine girer. Ağaya karşı çıkan Şaban, halk tarafından kahraman ilan edilir.

UMUDUMUZ ŞABAN OYUNCULARI

Kartal Tibet'in yönettiği 1979 yapımı Türk filmi, Kemal Sunal'ın başrollüğünde çekiliyor. Filmin senaryosu ise Suphi Tekiner tarafından kaleme alındı. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

Kemal Sunal - Ringo Şaban

Serpil Nur - Canan

Turgut Özatay - Muhteşem Halkakul

Muhteşem Durukan - Oduncu Hasan

Alpay İzer - Muhtar Yaşar Şereflikoç

Nejat Gürçen - Müteahhit Sadullah

Hakkı Kıvanç - Komiser Cemil

Yadigar Ejder - Ayı Necmo

Hikmet Taşdemir - Mardinli Arif

Sabahat Işık - Oduncu Hasan'ın Karısı

Mustafa Dik - Mustafa Dik

Kamer Baba - Mahalleli

Şeref Çokşeker - Mahalleli

Necip Tekçe - Yedi Bela Recep

Tevfik Şen - Cabbar

Remziye Fırtına - Davetteki Kadın

Cevdet Balıkçı - Peştemalci Hasan

Nuri Tuğ - Mahalleli

Sabahat İzgü - Mahalleli

Yılmaz Kurt - Mardinlinin Ölen Adamı

Yusuf Çetin - Mardinlinin Ölen Adamı

Hüseyin Turan

Murat Özlük

Bedri Uğur - Bedo

Yadigar Ejder - Ayı Necmi

Ahmet Koç - Necmo'nun Adamı

Arseven Gümüş

Çetin Tolbas - Kahveci

Adnan Karabacak - Kahvehanenin Ringosu

Memduh Ünsal - Kahvedeki Adam