Umudumuz Şaban filmi konusu nedir? Umudumuz Şaban oyuncuları kim?
Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı Umudumuz Şaban filmi oyuncuları kim? Köyden kente gelen bir gencin, arsa ağasıyla mücadelesini konu edinen Umudumuz Şaban, 1979 yılında Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekildi. Senaryosunu ise Suphi Tekiner, Reha Yurdakul, Bülent Oran kaleme aldı. Umudumuz Şaban nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
Umudumuz Şaban filmi, ağaya karşı canı pahasına karşı koyan Şaban ve beraberindeki mahalle sakinlerinin karşı koyuşlarını izleyiciye sunuyor. Komedi- aksiyon türündeki yerli film 1979 yılında gösterime girdi. Mahalleli için hapis bile yatan Şaban, ağaya karşı kahraman ilan edilir. İstanbul, İstinya tarfalrında çekildiği bilinen Umudumuz Şaban filmi detayları haberimizde.
UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ KONUSU
Köyden kente amcasından kalan kahvehaneyi çalıştırmak üzere gelen Şaban'ın yaşadığı yerde, köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Halk ile arsa ağası arasında büyük bir çekişme yaşanmaktadır. İzlediği kovboy filmlerinin etkisinde kalan ve mahallede kovboy kıyafetiyle dolanan Şaban, cinayet suçuyla tutuklanır. İşlemediği suçu üzerine alıp cezaevine girer. Ağaya karşı çıkan Şaban, halk tarafından kahraman ilan edilir.
UMUDUMUZ ŞABAN OYUNCULARI
Kartal Tibet'in yönettiği 1979 yapımı Türk filmi, Kemal Sunal'ın başrollüğünde çekiliyor. Filmin senaryosu ise Suphi Tekiner tarafından kaleme alındı. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:
Kemal Sunal - Ringo Şaban
Serpil Nur - Canan
Turgut Özatay - Muhteşem Halkakul
Muhteşem Durukan - Oduncu Hasan
Alpay İzer - Muhtar Yaşar Şereflikoç
Nejat Gürçen - Müteahhit Sadullah
Hakkı Kıvanç - Komiser Cemil
Yadigar Ejder - Ayı Necmo
Hikmet Taşdemir - Mardinli Arif
Sabahat Işık - Oduncu Hasan'ın Karısı
Mustafa Dik - Mustafa Dik
Kamer Baba - Mahalleli
Şeref Çokşeker - Mahalleli
Necip Tekçe - Yedi Bela Recep
Tevfik Şen - Cabbar
Remziye Fırtına - Davetteki Kadın
Cevdet Balıkçı - Peştemalci Hasan
Nuri Tuğ - Mahalleli
Sabahat İzgü - Mahalleli
Yılmaz Kurt - Mardinlinin Ölen Adamı
Yusuf Çetin - Mardinlinin Ölen Adamı
Hüseyin Turan
Murat Özlük
Bedri Uğur - Bedo
Yadigar Ejder - Ayı Necmi
Ahmet Koç - Necmo'nun Adamı
Arseven Gümüş
Çetin Tolbas - Kahveci
Adnan Karabacak - Kahvehanenin Ringosu
Memduh Ünsal - Kahvedeki Adam