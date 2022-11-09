Tuzak Ceren kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Ceren Gümüşay gerçekte kim, ismi nedir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?

TV8'in sevilen dizisi Tuzak'ın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Ceren geliyor. Peki, Tuzak Ceren kimdir? Tuzak Ceren Gümüşay kimdir? Tuzak Ceren gerçekte kim, ismi nedir? Bensu Soral kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzak Ceren karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak Ceren kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Ceren gerçekte kim, ismi nedir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli? Tuzak dizisi Ceren Gümüşay kimdir?

TUZAK CEREN KİMDİR? CEREN GÜMÜŞAY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Tuzak dizisinde Ceren Gümüşay karakterini "Bensu Soral" canlandırmaktadır.

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral Baş (23 Mart 1991; İnegöl, Bursa), Türk oyuncudur. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Hâlen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk defa, Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vicdan adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Daha sonra, 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.