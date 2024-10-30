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TÜYAP kitap fuarı ne zaman, girişi ücretli mi? 41. TÜYAP kitap fuarı nerede, nasıl gidilir?

TÜYAP kitap fuarı ne zaman, girişi ücretli mi? 41. TÜYAP kitap fuarı nerede, nasıl gidilir?
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TÜYAP kitap fuarı ne zaman, hangi tarihler arası olduğu ve 41. TÜYAP kitap fuarına nasıl gidilir, girişi ücretli mi merak ediliyor. Her yıl yüzlerce yayınevi, yazar ve okuru bir araya getiren bu önemli etkinlik, bu yıl 41. kez kapılarını açacak. TÜYAP Kitap Fuarı'na katılmak isteyenler, fuar ile ilgili tüm detayları merakla araştırıyor. Peki, TÜYAP kitap fuarı giriş ücreti ne kadar?

TÜYAP Kitap Fuarı için heyecanlı bekleyiş başladı. TÜYAP kitap fuarı ne zaman, girişi ücretli mi? 41. TÜYAP kitap fuarı nerede, nasıl gidilir? soruları merak ediliyor. TÜYAP kitap fuarı giriş ücreti kaç TL ve TÜYAP'a toplu taşımayla gidilir mi soruları araştırılıyor. TÜYAP kitap fuarı hakkında detaylar haberimizdedir…

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN?

Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2024 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

TÜYAP KİTAP FUARI GİRİŞ ÜCRETİ KAÇ TL?

TÜYAP Kitap Fuarı'na giriş ücretlidir; biletlerinizi online olarak veya fuar girişinden satın alabilirsiniz. Bilet ücreti ise 30 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenciler, öğretmenler, emekliler ve engelliler ise fuara ücretsiz giriş yapabilecektir.

TÜYAP kitap fuarı ne zaman, girişi ücretli mi? 41. TÜYAP kitap fuarı nerede, nasıl gidilir?

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl da geleneksel olarak TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Merkezin adres bilgisi ise şöyle: Cumhuriyet Mahallesi, Eski Cumhuriyet Hadımköy Yolu Caddesi No:9 D:1, 34500 Büyükçekmece/İstanbul.

Fuar hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 10 Kasım 2024 Pazar günü ise fuar, kapanış günü olması nedeniyle saat 19.00'da sona erecek.

İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na ulaşmak için çeşitli ulaşım alternatifleri mevcut. Metrobüs kullanmak isteyen ziyaretçiler, Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını tercih ederek, son durak olan Beylikdüzü istasyonunda inerek fuar alanına kolayca ulaşabilirler.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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