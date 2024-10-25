TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak? TÜYAP KİTAP FUARI TARİHLERİ!

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen TÜYAP Kitap Fuarı'nın başlama tarihi nihayet açıklandı. Kitapseverlerin yoğun ilgisini çeken ve çeşitli etkinliklerle renklenecek fuarın detayları belli oldu. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği'nin işbirliği ile düzenlenecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverlere kapılarını açacak. Peki, TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak? TÜYAP kitap fuarı tarihleri!

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri bir kez daha bir araya getirecek.

Bu yıl 41. kez düzenlenecek olan fuara, 1000'in üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılım gösterecek. Onlarca yazar, İstanbul ve çevre şehirlerden gelen okuyucularıyla buluşacak; imza günleri, paneller, söyleşiler gibi etkinliklerle kültür ve edebiyat dolu günler yaşanacak. TÜYAP tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Kitap Fuarı'nın, yıllardır çok sayıda kültürel etkinliğe ev sahipliği yaparak okur ve yazarları buluşturduğu, bu yıl da kitapseverlerle buluşmak için gün saydığı belirtildi.