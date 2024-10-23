TUSAŞ'a saldıran teröristlerin adı ne, nereli, hangi örgütten?

Tusaş'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Peki, TUSAŞ'a saldıran teröristlerin adı ne, nereli, hangi örgütten?

TUSAŞ'A SALDIRAN TERÖRİSTLERİN ADI NE, NERELİ, HANGİ ÖRGÜTTEN?

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik saldırıya ilişkin "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Hiçbir terör eylemi ülkemizi yolundan döndüremez. Döktükleri kanda da boğulacaklardır." dedi.

Şahısların ticari taksiyle nizamiyeye geldiği ve canlı bombayı patlattığı iddia ediliyor. Birkaç teröristin de içeriye sızdığı iddialar arasında yer alıyor.

Saldırganların kimliği henüz açıklanmadı.