Tuhaf görünümlü yumurtayı kıran kadın, gördüğü karşısında şoke oldu
Farklı görünümlü yumurtayı merak edip kıran kadın, içinden bir yumurta daha çıkmasıyla beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.
Kümesindeki tavukların yumurtalarını kontrol eden bir kadın, diğerlerinden farklı görünen bir yumurtayı fark etti. Şekli ve yapısıyla dikkat çeken yumurtayı incelemek isteyen kadın, yumurtayı kırmaya karar verdi.
YUMURTA İÇİNDE YUMURTA
Nadir görülen bu durumun, bazı tavuklarda oluşabilen biyolojik bir anomali olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, "yumurta içinde yumurta" olarak bilinen bu olayın, yumurtlama sürecindeki düzensizliklerden kaynaklanabileceğini ifade ediyor.