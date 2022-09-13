TOKİ ne demek? TOKİ açılımı ne? TOKİ özel mi devlet mi?
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13 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut projesi açıklama haberiyle beraber son günlerde TOKİ daha fazla araştırılıyor. Peki, TOKİ ne demek? TOKİ açılımı nedir? TOKİ devlet mi özel mi?
Vatandaşların son günlerde gündem olan TOKİ hakkında merak ettikleri şeyler var. TOKİ ne demek? Gibi sorular vatandaşın aklında olan sorulardan birisi. Gittiğimiz çoğu yerde TOKİ binalarını görmekteyiz. Merakla araştırılan konulardan birisi ise TOKİ açılımı nedir? TOKİ özel mi devlet mi?
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur. TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.
TOKİ'nin açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'dır.
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur.