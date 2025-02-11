ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi

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Timur Cihantimur iade edilecek mi? Eylem Tok'un oğlu ne zaman iade edilecek?

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ABD, Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi. Timur Cihantimur iade edilecek mi?

ABD'de mahkeme, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte kaçtığı ABD'de gözaltına alınan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesine karar verdi. Karar, onay için ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilecek.

TİMUR CİHANTİMUR İADE EDİLECEK Mİ?

ABD, Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi.

BD'de mahkeme, İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte kaçtığı ABD'de gözaltına alınan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesine karar verdi. Davanın hakimi Donald Cabell, kararın onay için ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderileceğini, iade süreci zarfında Cihantimur'un adli güvenlik gücü U.S. Marshals'ın denetiminde tutulacağını söyledi.

Timur Cihantimur iade edilecek mi? Eylem Tok'un oğlu ne zaman iade edilecek?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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