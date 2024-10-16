THAAD füze savunma sistemi nedir? THAAD özellikleri

THAAD füze savunma sistemi özellikleri! ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'a karşı İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile askeri personel gönderileceğini duyurmasının ardından THAAD sisteminin özellikleri gündeme geldi. Peki, THAAD füze savunma sistemi ve özellikleri haberimizde...

THAAD FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

THAAD, Amerikan Lockheed Martin üretimi hem atmosfer içinden hem de atmosfer dışından gelen balistik füzeleri engellemek için tasarlanan, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemi.

Sistem, yüksek irtifa koruması, batı ülkeleri ve İsrail tarafından kullanılan diğer hava savunma sistemleriyle entegre çalışabilmesi ve hedef tespit radarının uzun menziliyle öne çıkıyor.

Kısa ve orta menzilli balistik füzelere karşı tam, uzun menzilli balistik füzelere karşı kısıtlı yetenekleri olan THAAD, patlayıcı madde içeren başlık yerine imha için kinetik vuruş (Hit-to-Kill) teknolojisini kullanıyor.

Sistem terminal safhasındaki füzelere karşı etkili ancak atmosfer dışında yörüngede ilerleyen füzeleri de imha edebiliyor.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip her bir THAAD bataryası, beş ana bileşenden oluşuyor: Önleyici füzeler, fırlatıcılar, radar, ateş kontrol ünitesi ve destek ekipmanları.

Bir THAAD bataryası 95-100 kişi tarafından işletiliyor, her biri 8 fırlatıcı taşıyabilen 6 adet tekerlekli araca monteli fırlatıcı ünite ile 48 önleme füzesi, bir hedef tespit radarı ve haberleşme teçhizatını içeriyor.

Sistemde kullanılan AN/TPY-2 radarı, hedef tespiti için X-band, 8-12 GHz arası radyo dalgaları kullanıyor ve yüksek hassasiyeti ile yüksek güç çıkışı sayesinde uzun mesafelerden küçük cisimleri tespit edebiliyor. Modüler tasarımıyla taşınması ve konuşlandırılması nispeten kolay.

Önleyici füzelerin her biri 900 kilogram ağırlığında, 6,17 metre uzunluğunda ve itici füze 34, vuruş başlığı ise 37 santimetre çapında, başlıkta kızılötesi güdüm sistemi de bulunuyor.

Füze saniyede 2,8 kilometre, ses hızının 8,2 katı hızla hedefe yöneliyor.

200 kilometre menzili bulunan sistem 150 kilometreye kadar irtifadaki hedefleri imha edebiliyor.

Sistem, ABD'nin Patriot ve Aegis gibi hava savunma sistemleri, F-35 savaş uçakları ve gemilerle entegre çalışabiliyor.

THAAD FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Sistemi halen ABD silahlı kuvvetleri ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kullanırken Suudi Arabistan da tedarik için anlaşma imzaladı.

ABD, Mart 2022'de imzalanan 1,42 milyar dolarlık anlaşmayla 7 batarya tedarik etti. 8'inci batarya için Nisan 2022'de 74 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

Lockheed Martin, Aralık 2023 itibarıyla ABD Füze Savunma Ajansına (MDA) 800'üncü önleyici füzenin teslimatını yaptı.

BAE ile ABD arasında THAAD tedarikine dair ilk anlaşma Aralık 2011'de imzalandı ve BAE'de şu anda 2 batarya bulunuyor.

BAE'deki THAAD bataryaları, ilk defa Ocak ve Şubat 2022'de, Husiler tarafından, Al-Dhafra Hava Üssü yakınlarındaki bir petrol tesisine atılan ve Abu Dabi şehrinin kuzey doğusu yönündeki iki balistik füzeyi önledi, böylece sistemin muharebe koşullarındaki ilk kullanımı gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan ise 2017'de, ilkinin teslimatı 2026 sonunda olmak üzere 2028'e kadar 7 batarya için yaklaşık 15 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında 44 THAAD fırlatıcı ve 360 önleyici füzenin tedarik edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca Lockheed Martin'le Şubat 2024'te imzalanan ortak üretim anlaşmalarıyla Suudi Arabistan, ABD dışında THAAD sistemi için parçalar üreten ikinci ülke olacak.

Öte yandan ABD, THAAD sistemini, Kuzey Kore kaynaklı balistik füze tehdidine karşı 2017'den beri Güney Kore'ye konuşlandırdı.

Japonya'nın ise doğrudan THAAD sistemi konuşlanmamasına rağmen ülkede yerleşik AN/TPY-2 radarıyla sisteme entegre olarak sistemin balistik füzelere karşı korumasından faydalandığı değerlendiriliyor.