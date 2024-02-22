TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR? Teheccüd namazının faziletleri neler?

Teheccüd namazı, yatsı namazının ardından kılınır ve yatsı namazından sonra bir süre uyumak gereklidir. Teheccüd namazı, uyku sonrası kalkılarak eda edilen bir nafile namazdır. Bu namazın faziletleri oldukça geniştir ve Peygamber Efendimize göre farz namazların ardından gelen en faziletli namazdır. Teheccüd namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı, şu adımlar izlenerek kılınabilir:

Teheccüd namazını kılmak için niyet etmek önemlidir. Kişi içten bir şekilde "Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya" şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazı genellikle iki ile sekiz rekât arasında çift sayılarda kılınır. Ancak isteyen kişi daha fazla da kılabilir. Her iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta da selam verilebilir. İki rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda "tahiyyat"tan sonra "Allahümme salli" ve "Allahümme barik" duaları okunur. Namaz sonunda isteğe bağlı olarak dua edilebilir.