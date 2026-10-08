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Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, Balçiçek Köyü'ndeki okulda öğrencilere hediye verdi

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Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, Balçiçek Köyü'ndeki okulda öğrencilere hediye verdi
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Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Balçiçek Köyü'ndeki okulu ziyaret etti ve öğrenci ve öğretmenlerle görüştü. Okulun genel durumu ile eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kılıç, öğretmenlerin taleplerini dinledi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Taşlıçay ilçe Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ, Balçiçek Köyü’nde bulunan okulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşen Kaymakamımız, okulun genel durumu, eğitim ortamı ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Eğitim süreçlerinin daha verimli yürütülmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Kaymakamımız, öğretmenlerin görüş ve taleplerini de dinledi.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ, öğrencilerle yakından ilgilenerek dersleri, hedefleri ve eğitim hayatları hakkında sohbet etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Kaymakam, kendilerine eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaymakamı Kılıç, ziyareti, öğrenciler ve öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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