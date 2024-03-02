Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Taş Kâğıt Makas dizisi hangi diziden uyarlama?

Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Sorusu, Kanal D'nin yeni dizisi hakkındaki araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan " Taş Kağıt Makas : Hayatın Oyunu" tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki, Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Taş Kâğıt Makas dizisi hangi diziden uyarlama?

TAŞ KâĞIT MAKAS UYARLAMA MI?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı "Taş Kağıt Makas" dizisi ''War Of The Son'' isimli Kore dizisinden uyarlamadır. Taş Kağıt Makas dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Taş Kağıt Makas dizisinin uyarlama olup olmadığı açıklanmadı.

TAŞ KAĞIT MAKAS NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?

Taş Kağıt Makas dizisi, İstanbul'da çekiliyor. Dizinin çekimleri, İstanbul'un Beşiktaş ve Galata ilçelerinde yapıldı. Dizide, bu ilçelerin sokakları, meydanları, tarihi yapıları ve manzaraları görülebiliyor.

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.