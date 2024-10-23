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Taş Kağıt Makas neden yok, Taş Kağıt Makas yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?

Taş Kağıt Makas neden yok, Taş Kağıt Makas yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?
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Taş Kağıt Makas dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Taş Kağıt Makas bitti mi, neden bitti, konularını araştırdı. Peki, Taş Kağıt Makas neden yok, Taş Kağıt Makas yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?

Taş Kağıt Makas dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken T Taş Kağıt Makas neden yok, Taş Kağıt Makas yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, merak etti.

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NE?

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan "Taş Kağıt Makas: süper zekâ bir gencin, unutkan bir babayla birlikte verdikleri hayat mücadelesini anlatıyordu.

TAŞ KAĞIT MAKAS NEDEN YOK?

Taş Kağıt Makas dizisinin final kararı, televizyon dünyasında son dönemde yaşanan erken final furyasının bir parçası oldu. Özellikle reyting savaşlarının giderek daha zorlu hale geldiği bu dönemde, birçok iddialı yapım, yeterli izleyici kitlesine ulaşamadığı için kısa sürede ekranlara veda ediyor.

Taş Kağıt Makas geçtiğimiz hafta final bölümü ile ekrana geldi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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