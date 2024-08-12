Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor 2024-25? Taş Kağıt Makas bu hafta yayınlanacak mı?

Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor ve Taş Kağıt Makas bu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor? Taş Kağıt Makas bu hafta yayınlanacak mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NE?

Konusu. Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu bir düzende geçen hikâyede; gecekondu mahallesindeki masum bir delikanlının, düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşı anlatılır. Sıradışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut, yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar.

Taş Kağıt Makas ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.