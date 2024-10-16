Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas final bölümü ne zaman, saat kaçta? Taş Kağıt Makas final bölümü izle!

Taş Kağıt Makas'ın final bölümü ve son bölüm neler olduğu merakla bekleniyor. Taş Kağıt Makas final bölümünün ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı konusu hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Taş Kağıt Makas final bölümünü izlemek isteyenler için detaylar haberimizdedir...

TAŞ KAĞIT MAKAS FİNAL Mİ YAPIYOR?

Taş Kağıt Makas final 19. bölüm yayınlandı. Harun, Umut'a ne yaptı? Artık herkes yolun sonuna gelmiştir. Harun ve Umut arasında neler yaşandı? Fecir ne yapacak? tüm bu sorulara final bölümünde yanıt bulacak.

TAŞ KAĞIT MAKAS FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Taş Kağıt Makas final bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de ekranlarında yayınlanacak.

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜM NELER OLDU?

Umut, Emirkıran Kardeşler'i, Marko'nun cesedinin başında yakalar. Olay yerinde çektiği fotoğraf, artık Emirkıranlar için büyük bir tehdittir. Adem'in varlığı, fotoğrafın gücüyle birleşince Umut için geriye tek bir yol kalır; avukatlığa geri dönmek. Mesleğine geri dönmenin yollarını arayan Umut, hayatının en büyük duruşması için hazırlanmaya başlar.

Marko'nun ölümü ve Umut'un suçüstü yakalaması, Emirkıranlar'da panik havasını başlatır. Umut, tüm dosyaları birleştirip, mahkemeye hazırlanırken; Fecir'in bir karar vermesi gerekir. Hem kardeşini, hem de kendini korumanın bir yolunu bulmak zorundadır. Duruşmaya kısa bir zaman kala, zaman Fecir için daralmaya başlar.

Harun, artık Adem'in güvende olduğundan emindir. Umut'un avukatlığa dönmesi için mücadele veren Harun, büyük duruşmanın sonrası için hayal kurmaya başlar. Adem ve Güneş'le yeni bir hayat kurabileceğine inanan Harun, ona yaklaşan tehlikenin farkında değildir.

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCU KADROSU

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Hande Doğandemir, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen ve Atsız Karaduman

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