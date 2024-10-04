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Taş Kağıt Makas final mi yapıyor, ne zaman final yapacak?

Taş Kağıt Makas final mi yapıyor, ne zaman final yapacak?
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Popüler televizyon programı Taş Kağıt Makas'ın final yapma ihtimali gündeme geliyor. Programın ne zaman final yapacağı ise henüz netlik kazanmış değil. İzleyiciler ve hayranlar, konu hakkında detaylı bilgi bekliyor.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte dizilerden gelen final haberleri art arda gelmeye başladı. İlk olarak Kötü Kan ve Kör Nokta dizileri izleyicilerine veda edeceklerini duyurdu. Şimdi ise reytinglerde beklenen ilgiyi görmeyen Taş Kağıt Makas, erken final kararı alan yapımlar arasına katıldı. Peki, Taş Kağıt Makas final mi yapıyor, ne zaman final yapacak?

TAŞ KAĞIT MAKAS NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Senaryosunu Uğraş Güneş'in yazdığı, yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği Taş Kağıt Makas dizisinin kadrosuna bu sezon Hande Doğandemir ve Uraz Kaygılaroğlu da katılmıştı. Ancak, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan dizi, 19. Bölümde ekranlara veda edecek.

Taş Kağıt Makas final mi yapıyor, ne zaman final yapacak?

Taş Kağıt Makas final mi yapıyor, ne zaman final yapacak?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NE?

Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu bir düzende geçen hikayede; gecekondu mahallesindeki masum bir delikanlının, düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşı anlatılır. Sıradışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut, yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur. Parlak zekası ve biat ettiği derin yapıyla Harun ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir ise bu savaşın diğer tarafında yer alır. Bu güçler arasında değişen dengede, alzheimer hastası babası için hayatını ortaya koyan Umut'un verdiği adalet savaşını izleyeceğiz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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