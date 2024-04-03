Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok'a gönderme mi yaptı? Taş Kağıt Makas bölüm tanıtımı neden gündem oldu?

Taş Kağıt Makas dizisinin 6. bölüm tanıtımı sosyal medyada gündem haline geldi. Yeni bölümde, Türkiye'nin gündemini sarsan Eylem Tok olayına bir gönderme yapıldığı iddia edildi. Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok'a gönderme mi yaptı? Taş Kağıt Makas bölüm tanıtımı neden gündem oldu? İşte ayrıntılar..

EYLEM TOK GÖNDERMESİ Mİ YAPILDI?

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizi 'Taş Kağıt Makas'ta, Yeliz Akkaya'nın canlandırdığı 'Meryem'in oğlu Furkan (Doğa Karakaş), lüks aracıyla bir kuryeye çarpıyor. 'Meryem', bu olayı kapatmak için 'Bünyamin Emirkıran'ın da (Atsız Karaduman) desteğiyle önce Katar'a ardından da Amerika'ya gitmesine karar veriyor. Ancak 'Avukat Harun Yakar' (Ozan Güven), duruma büyük bir isyanla tepki gösteriyor. Yaşanan olayın nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, dizinin yeni bölümü izleyicilere cevap sunacak.

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun ve Bülent Seyran gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu', yeni bölümüyle 3 Nisan akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. Heyecanla beklenen yeni bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, olayın sonuçlarını ve karakterlerin karşılaşacağı yeni durumları gözlemleyecekler.

TAŞ KAĞIT MAKAS 6. BÖLÜM TANITIMI İÇİN TIKLAYIN

EYLEM TOK OLAYI NEDİR?

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.